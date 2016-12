La Juve s’envole grâce à Higuaín

L’Argentin a été une nouvelle fois décisif avec un but qu’il a construit tout seul en tout début de match. Ça tombe bien, car la Juve a souffert face à une Roma entreprenante, mais finalement peu dangereuse. La Vieille Dame est championne d'hiver.

Juventus Turin 1-0 AS Roma

Mandžukić charbonne, Higuaín plante

L'assaut tardif de la Roma

42 points – 10 obtenus grâce aux buts d’Higuaín = 90 millions d’euros. C’est l’équation du soir.n’a pas les stats de sa dernière extraordinaire saison au Napoli, mais ses pions pèsent lourd, d’autant qu’il commence à y mettre la manière. À la treizième minute, il fait le pressing sur De Rossi aux trois quarts, récupère le ballon, le pousse un peu trop, ce qui lui permet de passer Fazio, une petite touche pour éviter le tacle de Manolas et une frappe limpide du gauche. Le seul but de la rencontre. La Roma n'a pas démérité, loin de là, mais Buffon n'a jamais vraiment été inquiété. Et ça fait sept points d'écart au classement.Feu d’artifice du Nouvel An avant l’heure. Puisque la rencontre face à Crotone a été reportée pour cause de Supercoupe, la Juve conclut sa Serie A cuvée 2016 sur un choc face à son dauphin. Pour l’occasion, Allegri continue de peaufiner son 4-3-1-2, le but étant d’en faire une alternative toujours plus fiable à l’habituel 3-5-2. Attaque poids lourds avec Higuaín-Mandžukić soutenus par Pjanić. En face, Spalletti se la joue classique avec son 4-2-3-1, mais surprend en titularisant Gerson au poste de Salah (récupéré in extremis, mais finalement sur le banc). Pas d’El Shaarawy donc, mais ce jeune Brésilien aligné milieu axial lors de ses rares apparitions. L’embrassade des deux capitaines, Buffon et De Rossi, au moment de l’échange des fanions, fait péter le charismomètre. Moustache contre barbe. Choisissez votre camp.De suite, on comprend pourquoi la Vieille Dame peut difficilement se passer de Mandžukić. Le Croate presse, prend des coups, les rend et cavale. 100% au service d’Higuaín qui réceptionne de volée un centre à mi-hauteur, mais Szczęsny capte sans problèmes. Ça bagarre, ça proteste, les jaunes tombent, De Rossi, Gerson et Džeko pour la Roma, Rugani pour la Juve. Les équipes sont bien en place, le rythme plutôt haché. Higuaín décide de prendre les choses en mains et ouvre le score. La réaction de la Roma ? Un centre de gravité plus haut, la possession (59/41) et deux occasions. Nainggolan qui dribble Rugani et tire dans le petit filet, Manolas qui hérite d’un ballon sur corner, mais dont la tentative est repoussée par Lichtsteiner. 1-0 à la pauseSpalletti fait son mea culpa et sort le pauvre Gerson pour Salah. Cinq minutes après la reprise, Pjanić, touché à la hanche en première mi-temps, abandonne et laisse sa place à Cuadrado pour former un 4-3-3. Deux changements qui n’ont aucun impact sur le match, lequel n’offre aucune occasion malgré la bonne volonté dans les deux camps. Les lignes de passe sont bien couvertes, les marquages attentifs (Džeko peut en témoigner), la tactique l’emporte haut la main. Bref, le temps passe, ce qui arrange évidemment les locaux. Barzagli fait son retour après son épaule luxée et supplée Lichtsteiner, tandis qu’à la 72, la Roma joue la carte El Shaarawy à la place de De Rossi, ce qui fait redescendre Nainggolan d’un cran. C’est peu après la grosse parade de Szczęsny sur Sturaro, pas loin du 2-0, mais le portier polonais est réactif.Lespassent alors en mode assaut. Sur corner, Fazio contrôle et se retourne à un mètre de Buffon, mais Rugani est vigilant. Peu après, Salah se défait de deux adversaires et trouve Perotti dans la surface, la frappe est trop molle. Manolas passe à un cheveu de reprendre un coup franc latéral détourné deux fois. La Juve est en apnée, façon Enzo Maiorca. C’est le moment d'échanger les Argentins, Dybala pour Higuaín, sous l'ovation du Juventus Stadium. Il reste dix minutes. La cuisse de Manolas lâche, Spalletti en profite pour jouer le tout pour le tout avec Peres, mais le meilleur moment est passé, et Sturaro est encore tout proche du 2-0. Souffrance, mais victoire, la 25d'affilée à domicile (record de 2014 égalé) et un énième titre de champion d'hiver, prélude d'un probable nouveau Scudetto.