La Juve prend une petite revanche

Battue aux tirs au but par le Milan en Supercoupe d'Italie il y a un mois, la Vieille Dame a cette fois disposé du Milan sur le score de 2-1, Bacca réduisant le score après les buts de Dybala et Pjanić. Elle retrouvera le Napoli en demies.



Juventus 2-1 Milan

Le ballon pour le Milan, les buts pour la Juve

Locatelli flingue Bacca

Par Valentin Pauluzzi

Le débat est probablement clos. Pjanić est en ce moment le meilleur tireur de coups francs d’Europe, et Kucka aurait dû s’en souvenir au moment de faire faute sur Asamoah aux 20 mètres. Le Bosnien enroule sa frappe qui est d’ailleurs un poil axiale, mais Donnarumma loupe un peu son intervention. C'est la 20minute de ce Juve-Milan, et le break est fait avec ce 2-0. Un scénario identique à celui de samedi dernier pour les(face au Napoli) qui se réveillent, se battent, méritent l'égalisation, mais s'inclinent. Et un autre objectif s'envole.Il est désormais loin le temps où la Coupe d’ Italie servait à faire tourner les effectifs, Allegri a ressorti son 4-2-3-1 avec tous ses titulaires offensifs, tandis que Montella a aligné son équipe type ou presque. Le techniciena peut-être pris conscience que remporter ce trophée était le meilleur moyen de retrouver l’Europe, or il se doute aussi que la Juve a très envie de rattraper le revers aux tirs au but lors de la Supercoupe de décembre dernier. Et ça n’a pas tardé, après vingt minutes, lesmènent déjà 2-0. À noter cependant qu’il s’agit d’exploits individuels et non de mouvements collectifs façon Napoli par exemple. Le coup franc de Pjanić donc et l’ouverture du score de Dybala. Libéré par une talonnade géniale de Cuadrado, lan’a plus qu’à fusiller Donnarumma. Lesferont trembler les filets une 3fois, mais Khedira était bien hors jeu sur la frappe repoussée d’Higuaín. Quid du Milan ? Eh bien une large possession (68 %) pour un seul tir non cadré contre les neuf totaux de son adversaire. La première mi-temps se termine même par un pressing de... Bonucci sur Gigio à la suite d'une contre-attaque sur corner.La messe semble dite, mais comme souvent cette saison, le Milan a des ressources et Bacca paye sa reprise de volée sur un service – évidemment involontaire – de Khedira. Ça fait 2-1, il reste 35 minutes à jouer, match relancé ? Que nenni, dans la foulée, Locatelli pose un sale tacle sur Dybala et prend un 2jaune. Les visiteurs sont réduits à 10. Bonaventura et Suso descendent d’un cran, et les relayeurs resserrent pour un 4-4-1. Par nature, la Juve ne va pas chercher à enfoncer le clou, sachant très bien que les espaces vont se libérer naturellement. Et à part une tête loupée de Mandžukić à l’heure du jeu, ce sont effectivement les Milanais qui continuent de pousser, avec notamment un puissant coup franc de Kucka à ras de terre. Allegri ne prend pas de risque et sort Dybala pour Alex Sandro , tandis que Montella n’hésite pas à faire débuter Deulofeu (en pointe à la place de Bacca) arrivé seulement ce lundi. Et il s'en faut de peu pour que le Catalan n'égalise, lancé par Bertolacci, il s’insère dans la surface, mais – trop excentré – ne réussit pas à tromper Neto . Ce sera tout, sans être impériaux, les Turinois obtiennent donc leur qualif au tour suivant. Ce sera face au Napoli pour une demie en aller-retour juste après la rencontre de championnat, soit un double retour au San Paolo pour Higuaín en quelques semaines. Content Gonzalo