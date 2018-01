La Juve plie le Toro et fonce en demies

1

Juventus (4-3-2-1) : Szczęsny - Sturaro, Rugani, Chiellini, Asamoah - Marchisio, Pjanić, Matuidi - Douglas Costa, Dybala - Mandžukić. Entraîneur : Max Allegri.

Torino (4-3-3) : V. Milinković-Savić- De Silvestri, Nkoulou, Burdisso, Molinaro - Baselli, Rincón, Acquah - Iago Falque, Niang, Berenguer . Entraîneur : Siniša Mihajlović.

Du travail de pro.Face à un Toro courageux, mais limité, la Vieille Dame n'a jamais douté ce mercredi soir et s'est qualifiée sans forcer pour les demi-finales de la Coppa Italia Lesouvrent le bal grâce à une merveilleuse volée fouettée de Douglas Costa , qui ambiance d'entrée un Allianz Stadium à moitié vide, mais toujours aussi bouillant. Très en jambes, le Brésilien régale le public de quelques bonbons supplémentaires, mais c'est Mandžukić qui va finalement se charger d'achever le Toro blessé. Le Croate profite d'une passe déviée de Dybala pour conclure froidement dans la surface, d'un astucieux ballon piqué.Un but qui rend fou de rage Siniša Mihajlović, qui estime que le pion des Piémontais doit être annulé pour une faute au départ de l'action sur Acquah. Malheureusement pour les Grenats, l'arbitre, après avoir consulté la VAR, ne bronche toujours pas. Sans surprise, Mihajlović le prend très mal, se soulage les cordes vocales en gueulant sur le corps arbitral et finit par se faire expulser.Du pain béni pour la Juve, qui l'emporte tranquillement et fonce vers le dernier carré de la Coupe, où elle retrouvera l' Atalanta , tombeur du Napoli.