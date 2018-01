La Juve ne lâche pas Naples

Juventus (4-3-3) : Szczęsny - Sandro, Chiellini, Benatia, Lichtsteiner - Matuidi, Pjanić, Khedira - Mandžukić, Higuaín, Costa. Entraîneur : Allegri.



Genoa (3-5-2) : Perín - Rossettini, Spolli, Izzo - Rosi, Rigoni, Omeonga, Laxalt, Bertolacci - Taarabat, Pandev. Entraîneur : Ballardini.

Il ne lui fallait qu'une victoire pour ne pas se laisser distancer par le leader napolitain.Alors, la Vieille Dame a fait le taf comme elle le devait. Et si son succès ne s'est traduit que par un but d'écart, elle aurait pu l'emporter par un score plus large. Car face à un Genoa impuissant, la Juventus a dominé tranquillement la partie.Dans un premier acte un poil cadenassé, les Turinois se sont créé quelques occasions et ont rapidement ouvert le score par Costa, superbement servi par Mandžukić. La pause n'a pas changé la physionomie du match : dangereux par à-coups, le champion en titre a globalement maîtrisé son sujet, même s'il a perdu Sandro sur blessure et s'il n'a jamais réussi à inscrire le but du break (malgré des tentatives de Pjanić et d'Higuaín). Naples reste donc en ligne de mire, à un petit point. Et c'est encore le plus important.