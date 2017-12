La Juve mate le Genoa et prend son quart

3

Juventus (4-3-3) : Szczęsny – Lichtsteiner, Barzagli, Rugani, Asamoah – Marchisio, Bentancur, Sturaro - Douglas Costa, Dybala, Bernardeschi. Entraîneur : Massimiliano Allegri

Genoa (3-5-2) : Lamanna - Biraschi , Rossettini, Gentiletti - Lazović, Omeonga, Cofie, Brlek, Laxalt - Galabinov , Centurion. Entraîneur : Davide Ballardini .

La dybalade du mercredi.Voilà deux semaines que l'Allianz Stadium de Turin attendait de revoir la gueule de pop star de Paulo Dybala dans le onze type des Piémontais. Aligné d'entrée face au Genoa ce mercredi, l'Argentin a retrouvé de belles sensations.Laexpédie peu avant la pause un bonbon dans les filets de Lamanna, le portier du Griffon, après avoir mystifié la défense d'un contrôle orienté soyeux. De quoi récompenser la première période des, qui ont décidé de se faire plaisir, à l'image des déboulés furieux de Bernardeschi et des déhanchés taquins de Douglas Costa La suite sera, sans surprise, plus convenue. Lesgèrent et attendent patiemment une ouverture. Une faille que se crée tout seul Higuaín, en décochant une flèche du droit à l'entrée des seize mètres.Lespensent ensuite préserver le suspense en obtenant un penalty. Pas de pot, la VAR fait son office, et l'arbitre juge que la charge d'Asamoah sur Pellegri dans la surface ne doit pas être sanctionnée.La Juve sera bien au rendez-vous des quarts de la Coppa Italia , où elle recevra le Torino pour un derby de Turin. Et peut désormais se préparer à recevoir la Roma sur ses terres dès samedi, pour le sommet de la 18journée de la Serie A.