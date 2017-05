La Juve manque de se faire encorner

Devant au tableau d'affichage, mais réduit à dix en début de seconde période et nettement dominé par la Vieille Dame, le Toro a longtemps su encaisser les banderilles des Bianconeri. Et était à deux doigts de mettre fin à leur interminable série d'invincibilité à domicile. Puis Gonzalo Higuaín est arrivé pour remettre les pendules à l'heure et les siens dans le droit chemin.

Juventus 1-1 Torino

Le Toro connaît la musique

La folie du derby

Ça ressemblait à une fin de règne. Trente-trois matchs que la Juve n'avait pas perdu dans son antre du Juventus Stadium. Une série ahurissante à laquelle le Toro, dont les succès dans le derby de Turin se comptent sur les doigts d'une main ces vingt dernières années, a longtemps pensé mettre fin. Puis Gonzalo Higuaín a déboulé pour fusiller Hart au bout du bout du temps additionnel. Et la Juve, dominatrice, mais souvent maladroite ce soir, préserve son invincibilité historique. Comme une évidence, au fond.La commémoration du drame du Superga le 4 mai pour le Torino , une demi-finale de Ligue des champions pour la Juve. Chacune à leur façon, les deux formations abordent ce derby de Turin après une semaine copieuse en émotions. Du coup, Allegri préfère recharger les batteries d'un bon paquet de ses titulaires, parmi lesquels Higuaín, Buffon, Pjanić ou encore Chiellini, qui débutent sur le banc. Menu diamétralement opposé pour Mihajlović, qui aligne son onze type. Et lesde la Juve, conscients que, en fonction du résultat de la Roma dimanche, ce match peut potentiellement être synonyme de titre pour leurs poulains, beuglent comme un seul homme l'hymne de leur club,Une musique épique en tribunes, mais la Juve joue une partition nettement plus tranquille sur le pré. Le Toro connaît la chanson et met l'intensité nécessaire pour gêner les. Qui ne se procurent qu'une grosse opportunité, quand une tête de Benatia trouve la barre, avant que Bonucci, qui a suivi, n'envoie sa reprise dans l'espace. Pas mauvais joueur, le défenseur de las'offre ensuite un tête-contre-tête affectif avec Molinaro dans un derby intense, mais plutôt fair-play dans l'ensemble. Paulo Dybala , malgré sa tête de bisounours, n'a, lui, pas trop envie de faire des câlins au rival. Et fout enfin le feu dans la surface des Grenats en dézinguant leur défense, mais tombe finalement sur Hart, qui sort sa tentative en corner.Comme le rythme est encore un peu trop gentillet, Adem Ljajić va plus vite que la musique en envoyant dès la reprise un coup franc fabuleux dans la lulu du but Neto en reste baba et la Juve hausse le ton. Une frappe de Mandžukić lèche le poteau de Hart et le Toro, sous pression, fait sa première fausse note. Acquah récolte un deuxième jaune en dézinguant Mandžukić. Siniša Mihajlović aussi est prié de quitter le terrain après s’être engueulé avec le corps arbitral. Le tout en l'espace de cinq minutes. La folie du derby a pris son temps pour se manifester, mais ça valait le coup d'attendre. Alors Allegri fait entrer Higuaín et Pjanić histoire d'enfin casser la baraque.Le navire Toro fuit de partout, concède des occasions dans tous les sens, mais ne coule pas. Jusqu'à ce que Gonzalo Higuaín décide de harponner le rafiot du rival piémontais dans le temps additionnel. À l'entrée de la surface, l'Argentin envoie une frappe ras de terre parfaite dans les filets de Hart. Une balle dans la tête du Toro, qui concède un nul cruel, mais un scénario logique vu le contenu du match. Les Grenats se consoleront en se disant qu'ils retardent tout de même le titre quasi programmé des, qui voient Naples revenir à huit points et potentiellement la Roma à sept si elle l'emporte demain à Milan. Pas de quoi traumatiser Massimiliano Allegri et ses ouailles. Mardi, c'est déjà Monaco et la Ligue des champions qui repointent le bout de leur nez.