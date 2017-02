La Juve maintient le cap

0

Juventus 2-0 Empoli

Neuvième victoire d'affilée toutes compétitions confondues, trentième victoire à domicile en Serie A.La Juventus affole les chiffres et se rapproche un peu plus d'un sixième titre de champion consécutif. Accroché à la pause par Empoli , la Vieille Dame a trouvé la faille au retour des vestiaires sur une tête de Mario Mandžukić. Alex Sandro a ensuite marqué le but du break. Le score aurait pu s'amplifier encore si les attaquantsavaient mieux exploité les espaces laissés dans le dos des. S'il n'a pas marqué, Paulo Dybala a encore réalisé un match épatant.Au classement, ça fait plus dix points sur la Roma, en déplacement dimanche sur la pelouse de l' Inter