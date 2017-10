La Juve foudroie l'Udinese

99

Udinese (4-4-2) : Bizzarri – Ali Adnan, Danilo, Nuytinck, Samir– De Paul, Hallfredsson– Fofana, Jankto- Maxi López, Perica. Entraîneur : Luigi Delneri



Juventus (4-2-3-1) : Buffon – Lichtsteiner, Rugani, Chiellini, Alex Sandro – Pjanić, Khedira - Cuadrado, Dybala, Mandžukić - Higuaín. Entraîneur : Massimiliano Allegri

Fallait pas les chauffer.Piquée au vif par l'exclusion précoce de Mario Mandžukić pour contestation à la demi-heure de jeu, la Juventus a livré une baston admirable face à l'Udinese ce dimanche soir.Vaillants et très réalistes offensivement, lesont aussi démontré qu'ils restaient inhabituellement fébriles défensivement depuis le début de la saison. L'ouverture du score précoce de l'Udinese en atteste : Perica hérite aux abords de la surface du cuir, avant de mystifier Chiellini d'une série de feintes de corps, puis de tromper Buffon en puissance. Mais la Vieille Dame en a dans le ventre, pousse et égalise à la suite d'un but contre son camp de Samir. Avant de même prendre l'avantage grâce à Khedira, qui place une tête précise après un centre velouté de Cuadrado.Si les Frioulans égalisent en début de seconde période grâce à Danilo, les Piémontais tiennent leur rang, et l'Udinese, pourtant en supériorité numérique, va encaisser deux nouveaux pions. Rugani plante d'abord un joli coup de casque après avoir profité d'un service millimétré de Dybala. Puis Khedira place une jolie demi-volée pour alourdir le score. Frustrés, les Frioulans décident d'envoyer des gnons aux quatre coins du terrain et récoltent logiquement un bon paquet de cartons jaunes. La Juve, elle, reste cool et transforme en fin de match sa victoire en véritable correction. Khedira s'offre d'abord un triplé après un raid tout en puissance dans l'axe. Puis Pjanić envoie une mine légèrement déviée à l'entrée de la surface, qui trompe Bizzarri.Finalement, La Juve repart d'Udine avec un succès déterminant en poche, alors qu'elle restait sur deux matchs sans victoire en Serie A. Et en profite pour revenir à trois petits points du leader napolitain au classement.