La Juve fait le boulot, la Samp piège la Roma

0

Torino 1-1 Atalanta

Sassuolo 0-2 Juventus Turin

Sampdoria 3-2 AS Roma

Udinese 2-1 AC Milan

Crotone 4-1 Empoli

Cagliari 1-1 Bologne

Fiorentina 3-3 Genoa

Un duel serré de bout en bout entre deux formations toujours aussi agréables à regarder. Le Toro ouvre la danse grâce à Antonio Barreca , qui fait l'amour à l'arrière-garde bergamasque sur le coté gauche, avant de centrer pour Iago Falqué. L'Espagnol place ensuite uneimparable dans les filets de Berisha. Mais l' Atalanta continue de dérouler sa partition collective et finit par égaliser par Petagna, à la conclusion d'un mouvement d'école. Et Turinois comme Bergamasques doivent se contenter d'un nul somme toute logique au vu du scénario du match.Une Vieille Dame pressée. La Juve n'a pas envie d'attendre, et Sassuolo se prend en pleine poire la tornade. Mandžukić transmet à Sandro d'une subtile déviation, puis le Brésilien centre pour Higuaín, lancé comme une fusée dans les seize mètres des. Pipita dévie en première intention pour marquer son quinzième pion de la saison. Létal. Sassuolo est largué, et lesne vont pas se priver d'enfoncer le clou. Paolo Cannavaro est contré par Higuaín qui centre pour Dybala.s'efface intelligemment pour Khedira, qui place une frappe imparable dans les filets de Consigli. La suite n'est qu'une formalité pour les hommes de Massimiliano Allegri , et la Juve peut continuer d'affirmer sa mainmise sur la Serie A.Un bon départ trompeur pour lesqui ouvrent le score par Bruno Peres . Mais bien sûr, avec la Roma, rien n'est jamais si simple. Muriel se fend d'un festival sur le côté droit avant de centrer pour Dennis Praet , qui bat Szczęsny de près. Mais Džeko redonne l'avantage aux siens en marquant du gauche dans la surface après un bon service d' Emerson . Sauf que la Samp a sacrément la dalle. Muriel transmet de la tête à Schick qui bat Szczęsny. Puis Muriel, encore lui, fait complètement exploser le stade Luigi-Ferraris en envoyant un coup franc splendide dans la lulu romaine. La Louve ne s'en relèvera pas. Et doit laisser la Juve s'envoler au classement.Il ne faut que neuf minutes pour que Suso , la machine à caviar milanaise, se mette en bon ordre de marche. L'Espagnol adresse un centre millimétré à Bonaventura, qui conclut acrobatiquement. Mais l' Udinese a du répondant. Et peut compter sur un p'tit Francais bien connu de l'autre coté des Alpes, qui n'en finit plus de marquer cette saison. Hallfredsson sert sur un plateau ce bon vieux Cyril Théréau , qui envoie une belle galette dans le but de Donnarumma, impuissant. Finalement, le Milan ne domine pas franchement son sujet. Et se fait punir par Rodrigo De Paul , qui marque d'une frappe puissante à l'entrée des seize mètres. Très mauvaise opération pour les, qui chutent à la septième place du classement.À onze points du premier non-relégable, Crotone se sait déjà presque condamné à la Serie B. Ce qui n’empêche pas les Calabrais de se faire plaisir en ouvrant le score par Stoian. Empoli répond par son colosse géorgien, Mchedlidze, qui plante son cinquième pion en Serie A cette saison. Crotone ne se laisse pas abattre et laisse son buteur maison, Diego Falcinelli , faire le. Celui-ci plante un triplé éclair et porte son compteur but à huit pions en Serie A. Une victoire pour l'honneur, qui fera sans doute du bien au moral des hommes de Nicola Davide.Rien ou si peu en première période. Cagliari crée bien quelques frayeurs à la défense de Bologne , notamment par Marco Sau , mais ne parvient pas à trouver la faille. Dominés, les Bolognais peuvent cependant toujours compter sur Mattia Destro pour planter un but de renard de poulailler à l'heure de jeu. Puis Marco Borriello se réveille. Le buteur sarde envoie un coup franc merveilleux dans la lucarne adverse. Et Cagliari s'en va arracher un nul amplement mérité.Un chassé croisé complètement taré. À force de monopoliser le cuir dans le premier acte, laest récompensée. Josip Iličić envoie un centre fuyant pour ses partenaires, qui finit sa course dans le but de Lamanna, le portier génois, surpris par la trajectoire de la balle. La Fiorentina se pense définitivement à l'abri quand Federico Chiesa double la mise pour les siens. Sauf qu'un autre fils d'ex-grand joueur vient épicer la partie. Il s'agit bien sur de Giovanni Simeone , qui conclut dans la surface sur un service de Taarabt. Dans la foulée, les Génois égalisent par Hiljemark. Le match s'enflamme et c'est au tour de lade prendre l'avantage par Kalinić, servi sur un plateau par Bernardeschi. Le prodige italien est ensuite coupable d'une vilaine mimine dans la surface. Simeone transforme sans trembler et plante son dixième but en Serie A. Et conclut le spectacle dingue auquel on a pu assister à l'Artemio Franchi cet après-midi.