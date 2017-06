La Juve doit plusieurs tracteurs au père d'un joueur

1

AH

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Pas la mer à boire.Si la Juve veut conserver son Moïse Kean, jeune perle de dix-sept ans qui a marqué en Serie A et joué en C1 cette saison, elle va devoir honoré sa parole. Né en 2000 dans une famille ivoirienne, Kean est un grand espoir du foot italien et de la Vieille Dame. Mais on a appris dans les colonnes deque le prodige pourrait échapper aux» , clame Biorou Kean en Une du quotidien italien. Et le père de Moïse, paysan ivoirien, est très sérieux. En tant que responsable légal du jeune joueur, il a signé un accord avec la Juventus pour une rémunération annuelle de 700 000 euros pour son fils, accompagnée d'une aide financière pour «» , autrement dit pour acheter plusieurs tracteurs. La famille Agnelli, plutôt spécialisée en bagnoles, a plutôt intérêt à passer chez John Deere pour garder son Moïse.