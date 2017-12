Coup de fusil de Matuidi et la Juve dévore Bologne

955

Bologne (4-3-3) : A. Mirante - M’Baye, Gonzalez, Helander, Masina - Donsah, Pulgar, Poli - Verdi, Destro, Okwonkwo. Entraîneur : Roberto Donadoni.

Juventus (4-3-3) : Szczęsny – De Sciglio, Barzagli, Benatia, Sandro– Pjanić, Khedira, Matuidi - Douglas Costa, Higuaín, Mandžukić. Entraîneur : Massimiliano Allegri

Balaise Blaise.Pour faire plier Bologne dans son stade Renato Dall'Ara, la Juve a pu s'en remettre au milieu français, qui a envoyé une praline sublime du gauche pour porter le score à trois buts à zéro. Le premier pion de l'ancien Parisien sous les couleurs piémontaises.Auparavant, c'est surtout Miralem Pjanić qui avait ambiancé la rencontre. Le Bosnien lance la danse en expédiant un coup franc impeccable dans la lulu de Mirante. Puis met sur orbite Mandžukić, qui conclut en toute sérénité du pied gauche. Matuidi n'avait alors plus qu'à clore le spectacle, peu après l'heure de jeu.En patronne, la Vieille Dame décroche un succès facile et peut désormais se concentrer sur la suite : le match de Coupe d' Italie qu'elle livrera contre le Genoa mercredi, et surtout le choc qui l'attend le week-end prochain en Serie A face à la Roma.