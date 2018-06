La Juve d'accord avec Can

SB

Opération séduction de la Vieille Dame pour Emre Can C'était dans les tuyaux depuis quelques semaines. Et en ajoutant les arrivées de Fabinho et de Nabi Keita dans l'entre-jeu des, le départ de Liverpool d' Emre Can , en fin de contrat, ne faisait plus aucun doute. L'international allemand serait donc d'accord pour s'engager sur quatre ans avec la Juventus selon. Une aubaine pour le champion d'Italie, qui récupère un milieu de terrain de haut niveau sans indemnité de transfert.Pour rappel, Emre Can ne disputera pas la Coupe du Monde avec la. Il sera ainsi tout frais pour le début de la Serie A.