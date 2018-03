La Juve cuisine l'Atalanta

Juventus (4-2-3-1) : Buffon – Lichtsteiner, Benatia, Chiellini, Asamoah– Pjanić, Matuidi – Douglas Costa, Dybala, Mandzukic - Higuaín. Entraîneur : Massimiliano Allegri.





Atalanta (3-4-1-2) :Berisha - Toloi, Mancini, Palomino - Hateboer, De Roon, Haas, Gosens - Cristante - Ilicic, Gomez Entraîneur : Gian Piero Gasperini.



Cette fois, la poudreuse n'a pas pu sauver laOriginellement reporté au 14 mars pour cause de chute de neige , ce Juve- Atalanta a sans surprise vu la Vieille Dame faire la loi dans son Allianz Stadium.Un succès en deux temps, qui s'est notamment dessiné grâce à un Gonzalo Higuain de gala. Après un service en profondeur de Douglas Costa , l'Argentin ouvre le score en envoyant une frappe croisée dans les filets de Berisha.se mue ensuite en passeur pour Blaise Matuidi , qui se charge de tuer le suspens en fin de match, en signant une jolie frappe du gauche dans la surface. L' Atalanta , joueuse mais impuissante face aux individualités turinoises, évoluait alors à dix depuis la 79e minute suite à l'expulsion de Mancini, qui avait eu la mauvaise idée de se prendre deux cartons jaunes coup sur coup.Succès déterminant pour les, qui ont désormais quatre points d'avance sur le Napoli en Serie A. De quoi permettre aux poulains de Massimiliano Allegri de prendre un avantage certain dans la course au