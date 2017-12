La Juve couche Naples

Rapidement mise sur orbite par un but précoce d'Higuain, la Juve, parfaitement en place, à stérilisé les assauts d'un Napoli souvent impuissant ce vendredi au San Paolo. La Vieille Dame recolle à un point des Partenopei au sommet de la Serie A.



La maitrise turinoise

L'impuissance napolitaine

SSC Naples (4-3-3) : Reina - Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui -Allan, Jorginho, Hamsik - Callejon, Mertens, Insigne. Entraîneur : Maurizio Sarri

Juventus (4-3-2-1) : Buffon- De Sciglio, Benatia, Chiellini, Asamoah - Khedira, Pjanic, Matuidi - Dybala, Douglas Costa - Higuain. Entraîneur : Massimiliano Allegri

Il a encore fallu qu'il vienne mettre son grain de sel. À Naples Gonzalo Higuain est peu ou prou l'antéchrist pour les. Alors, le buteur de la Juve a fait honneur à sa réputation. En plantant le seul pion de la rencontre, il a douché d'emblée les, qui concèdent leur première défaite cette saison en championnat. De quoi permettre à la Vieille Dame de rappeler à Naples que, jusqu'à preuve du contraire, c'est encore elle la patronne incontestée de la Serie A.Les joueurs du Napoli en noir, ceux de la Juve en jaune criard. On repassera pour les maillots, qui piquent les yeux d'à peu près tout le monde au San Paolo. Tant pis. Si les look sont disgracieux, l'entame de match, elle, est sacrément sexy. Lescommencent à fond la caisse, avec Hamsik, en bon capitaine, qui mène la charge. Crète en avant, le capitaine napolitain manque d'un cheveu de récupérer dans la surface un service d' Allan , qui lui aurait permis de s'offrir un duel face à Buffon.Mais comme d'habitude, Naples a beau rugir, c'est la Juve qui mord. Impitoyable en contre, la Vieille Dame dégomme en trois passes et quelques foulées l'arrière garde des Douglas Costa donne le tournis à tous le monde depuis son coté droit et sert Dybala, qui sprinte jusqu'à l’entrée de la surface.décale ensuite parfaitement Higuain, qui bat Reina d'un plat du pied serein. Net, sans bavure. En face, lessont plus brouillons mais continuent de s'accrocher. La Juve défend plus bas, tout en maitrise, comme elle aime et sait le faire et Naples doit s'employer à forcer le coffre fort piémontais. Difficile, mais pas impossible. Insigne est même tout proche de trouver la faille à deux reprises. Mais Buffon lui ferme la porte à chaque fois, en détournant une frappe lointaine, puis une tête sur corner du natif de Naples. Increvable Gigi.La Juve ne change rien en seconde période et verrouille derrière, en attendant de cogner en contre. Le Napoli joue plus juste, place quelques une-deux biens sentis, mais les tentatives d'Insigne puis de Callejon sont bien trop timides pour percer la muraille piémontaise. Finalement, plus le temps passe, plus la Vieille Dame semble totalement contrôler la rencontre. Frustré, Mertens tente bien de s'offrir un plongeon olympique dans la surface après un contact avec Chiellini, mais l'arbitre ne mord pas à l’hameçon et ne consulte même pas la VAR. C'est même Matuidi qui est tout près de marquer son premier but avec la Juve, en smashant une belle volée dans la surface, miraculeusement sortie par Reina après un rebond devant lui. La soirée des Napolitains prend même un sale tournant quand Insigne, apparemment victime d'un problème musculaire après un contact avec Buffon, doit laisser sa place à Ounas à la 75minute de jeu. Sarri s'énerve, bouillonne sur son banc, se prend la tête avec le corps arbitral mais n'arrive pas à éveiller l'esprit de révolte de ses poulains. Sans s'affoler, lesl'emportent à l'ancienne, en fermant la boutique avec le sourire en coin qui va bien. Un succès précieux pour les Turinois, qui remportent leur premier match au San Paolo depuis 2015. Et se replacent plus que jamais dans la lutte pour le, en revenant à un petit point du Napoli au classement.