La Juve cale, le Napoli s'en sort et la Lazio file au septième ciel

Des kilos de buts, des cartons rouges, des rebondissements : la 33e journée de Serie A fut un feu d'artifice qui a malheureusement touché à sa fin. La Juventus repart énervée de Crotone (1-1) et se devra de faire le boulot dimanche soir face au Napoli, qui a sorti les tripes pour s'offrir l'Udinese (4-2).

1

Il est là, le coup dur de la soirée. Alors qu'elle a mené durant toute la rencontre grâce à un coup de casque d' Alex Sandro , la Vieille Dame est tombée, encore une fois, à cause d'un ciseau retourné. Celui-là est l'œuvre de Simy, est peut-être un peu moins esthétique que celui de CR7, mais l'important est ailleurs. Avec ce nul, la Juve voit le Napoli revenir à quatre points et va devoir faire le travail dimanche soir pour se rapprocher du titre.Tout aurait pu super bien démarrer pour le Toro, mais Belotti a préféré fracasser la barre transversale de Donnarumma sur un penalty sifflé au bout de seulement trois minutes de jeu. Un beau signe du destin pour les Milanais, qui s'en remettent à Bonaventura pour nettoyer la lucarne du pauvre Sirigu à peine six minutes plus tard. Milan pense alors réussir un bon coup, mais le vétéran De Silvestri remet les deux équipes à égalité en seconde période. Avant de se faire expulser, histoire de soigner sa sortie. L'homme du match, à n'en pas douter. Une mauvaise opération pour les hommes de Gattuso, qui voient la Samp' revenir en courant dans le rétro à la suite de sa victoire dans les arrêts de jeu face à Bologne Face au Genoa , les joueurs d' Eusebio Di Francesco peuvent remercier Aleksandar Kolarov . Passeur décisif sur l'ouverture du score précoce d'Ünder, il est aussi à l'origine du but contre son camp de Zukanović, prêté au Genoa par... la Louve. Histoire d'éteindre la polémique, Lapadula marquera un but à l'heure de jeu pour faire passer la pilule et mettre un peu de pression, mais la Roma tient bon. La vitesse de croisière est maintenue, et la troisième place toujours dans la petite poche.Ce Scudetto 2017-2018, le San Paolo a bien failli définitivement lui dire au revoir ce mercredi soir. Par deux fois, par l'intermédiaire de Jankto et d'Ingelsson, l' Udinese a pensé mettre la clim et définitivement écarter le Napoli de son objectif. Lesont même été à un moment de la soirée à neuf points de la Vieille Dame, mais ils n'ont jamais lâché, et à raison. Insigne, les deux défenseurs centraux et Milik ont ramené l'ordre en ville pour s'offrir une belle finale au Juventus Stadium dimanche. Ce sera encore face à des, mais ceux-là seront sans aucun doute plus durs à contrarier.Si Quentin Tarantino avait décidé de faire un film sur ce magnifique sport qu'est le football, ce Fiorentina Lazio aurait pu être le fruit de sa création. De la dramaturgie déjà, avec deux cartons rouges sortis au bout d'un quart d'heure par l'arbitre Antonio Damato pour le gardien florentin Sportiello, puis à Murgia côté(avant d'expulser le coach romain Simone Inzaghi quelques minutes plus tard). Une terreur bien sûr, en la personne de Jordan Veretout , qui a pensé mettre à genou la Lazio à trois reprises en s'offrant le premier triplé de sa carrière italienne. Et un finish en apothéose comme à son habitude, à la suite d'un come-back fou de la Lazio avec comme tête de gondole Luis Alberto , auteur d'un doublé importantissime. Un succès précieux, puisque avec les victoires de la Roma et de l' Inter , la Lazio reste cramponnée à sa quatrième place et s'offre le droit de continuer à rêver de Ligue des champions.