La Juve bientôt sanctionnée pour le transfert de Pogba

AS

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Visiblement remonté contre les pratiques illicites sur le marché des transferts, la FIFA a décidé d'infliger de lourdes sanctions aux fautifs.Selon, la FIFA s'apprête à infliger une amende de... 60 000 euros à la Juventus Turin pour l'accord illicite passé entre le club italien et Mino Raiola lors du transfert de Paul Pogba vers Manchester United l'été dernier . Une somme dérisoire compte tenu des montants en jeu.Toujours selon le site d'information français, la Juventus, en plus des 18 M€ de commissions prévues sur le prix de vente de Pogba, initialement fixé à 90M€, aurait conclu un accord avec Raiola pour lui verser 3M€ pour chaque tranche de 5 M€ supplémentaires. L'agent italien ayant réussi à négocier un transfert à hauteur de 105 M€, aurait ainsi empoché 9 M€ de plus soit 27 M€ au total. Un système qui selon les enquêteurs de la FIFA, s'apparente à de la tierce propriété (TPO), une pratique interdite depuis deux ans.Mino Raiola doit trembler à l'heure actuelle dans sa piscine.