La Juve affrontera les meilleurs joueurs de MLS en août

Le 27 février dernier, Romelu Lukaku plaidait pour la création d'un All Star Game en Premier League , un match d'exhibition opposant les meilleurs joueurs du championnat anglais.Aux États-Unis, le principe existe déjà et oppose chaque été depuis 2005 une sélection des meilleurs joueurs de MLS, le championnat américain, et une grande équipe européenne, invitée pour l'occasion. Le 1août prochain, un an après le Real Madrid, c'est la Juventus qui viendra peaufiner sa préparation en se frottant à David Villa Bastian Schweinsteiger et Romain Alessandrini dans le Mercedes-Benz Stadium d'Atlanta.Il ne reste plus qu'une solution à Lukaku pour disputer son All Star Game : signer chez les Vancouver Whitecaps.