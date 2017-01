La Juve a tremblé, mais verra les quarts

33

Juventus 3-2 Atalanta

La Vieille Dame était pourtant prévenue. L' Atalanta , sixième de Serie A, ne comptait pas jouer les empêcheurs de tourner en rond qu'en championnat. Et a bien failli s'offrir le scalp desce mercredi soir.La Juve a rapidement pris les choses en main grâce à Paulo Dybala . Après une fin d'année 2016 perturbée par les blessures,entame 2017 à 200 à l'heure. Un centre d'Asamoah, une remise de la tête de Mandžukić et l'Argentin place une frappe limpide à l'entrée de la surface, qui laisse sur place Berisha, le portier de l' Atalanta . Et comme Paulo aime aussi faire profiter les copains, il sert ensuite parfaitement Mandžukić à la demi-heure de jeu, qui double la mise d'un plat du pied sécurité dans les seize mètres.Après la pause, la Juve fait tourner le cuir. Et Dybala, remplacé par Pjaca à l'heure de jeu, peut sortir sous l'ovation du Juventus Stadium avec la satisfaction du devoir accompli. Ou peut-être pas. Car l'Atalanta a du répondant. Le Francais Abdoulay Konko s'en va planter un extérieur du pied droit fabuleux à l'entrée de la surface de Neto , qui supplée Buffon ce soir. Et si la Juve recreuse l'écart dans la foulée grâce à un penalty de Pjanić, Latte Lath et son nom de boisson chocolatée devancent Lichtsteiner pour remettre les siens à une unité des. La fin de match, complètement folle, verra l' Atalanta assiéger la surface des hommes d'Allegri, qui dégagent allègrement le ballon dès que possible.Pas franchement sereine en seconde période, la Juve l'emporte quand même. Et peut encore rêver d'un troisième sacre consécutif en Coppa, après ses succès en 2015 et 2016.