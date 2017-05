La justice espagnole confirme la condamnation de Messi

37

Bartomeu, Neymar , Messi... Le Barça accumule les déboires avec la justice.Ce mercredi, la cour suprême espagnole a annoncé le rejet du recours déposé par Lionel Messi et le maintien de sa condamnation. La Pulga et son père Jorge avaient été condamnés à vingt et un mois de prison assortis d'une amende de 3,7 million d'euros pour fraude liée au droits à l'image de l'Argentin entre 2007 et 2009. Une peine que ne devrait pas effectuer le quintuple Ballon d'or, les condamnations de moins de deux ans étant rarement exécutées en Espagne De toute façon, avec tout ce qu'il a amassé dans sa carrière, Messi a les moyens de se construire sa propre prison. Comme Pablo