La jolie chute de Neymar

Neymar n'est pas toujours à son meilleur niveau...😂 pic.twitter.com/7QImYRprMc — Actualites FOOT ⚽ (@Actualites_FOOT) 27 avril 2017

De retour de suspension, Neymar pourra retrouver ses copains Messi et Suárez pour le derby face à l'Espanyol Barcelone ce samedi soir au RCDE Stadium. Durant son absence, le Brésilien en a profité pour travailler son jeu d'acteur en tournant une publicité pour une célèbre marque de rasoir. Le rôle de Neymar dans ce spot publicitaire est simple : réaliser quelques gestes techniques avec un ballon de football. Jusque-là rien de bien effrayant. Pourtant, au moment de réaliser son tour du monde, l'ancien attaquant de Santos glisse sur le ballon et retombe sur les fesses, pour le plus grand bonheur des personnes présentes.Pierre Neymar Richardão.