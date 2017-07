La Guyane prend un point historique !

AH

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Un vrai bon 0-0.La Guyane a décroché un point historique cette nuit lors de la deuxième journée de la Gold Cup, en faisant match nul 0-0 contre le Honduras . Une solide prestation des Yana Dòkò grâce notamment à Florent Malouda , très remuant en seconde période et auteur de deux frappes lointaines dangereuses.Mais ce même Malouda pourrait causer la défaite guyanaise sur tapis vert. L'ancien Lyonnais est en effet au cœur d'un imbroglio entre la Ligue de football guyanaise et la CONCACAF du fait de son passé en équipe de France . La CONCACAF pourrait donc donner la victoire au Honduras sur tapis vert.. L'autre match de la nuit opposait les favoris du groupe, le Canada et le Costa Rica , qui n'ont pu se départager : 1-1.Dommage, le manager général, Bernard Lama , ne cracherait pas sur ce point.