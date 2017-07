La Guyane éliminée de la Gold Cup

AH

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Fin de l'aventure.Pour sa première participation à la Gold Cup, la Guyane repart avec un zéro pointé sévère. Après deux défaites en deux matchs, dont une sur tapis vert suite à la titularisation de Florent Malouda , les Yaka Ono affrontaient hier le favori du groupe : le Costa Rica.Un match déjà compliqué sur le papier pour la sélection guyannaise, mais encore plus en l'absence de Florent Malouda , suspendu deux matchs par la Concacaf. L'ancien Lyonnais a donc assisté au naufrage des siens depuis les loges du Toyota Stadium. Menés 1-0 jusque l'heure de jeu, les Guyanais ont ensuite craqué en perdant Ludovic Baal sur carton rouge. Au final, les Costariciens s'imposent 3-0 et douchent les rêves guyanais.Dans l'autre match, les Canadiens et Honduriens se sont quittés sur un bon vieux 0-0 qui arrangeait tout le monde : les deux équipes sont qualifiées pour les quarts avec le Costa Rica.