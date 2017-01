La grossière simulation du gardien du Sénégal

0

Comment gagner du temps sans que cela paraisse trop évident ?C'est la question qu'a dû se poser Khadim N'Diaye, le gardien du Sénégal lors du match contre l'Algérie . Dans les derniers instants de la rencontre, le joueur a été l'auteur d'une grossière simulation. L'occasion de gagner quelques (inutiles) secondes.On joue la 89minute, le Sénégal et l'Algérie font match nul, 2-2. Un résultat finalement anecdotique, puisque l'Algérie est éliminée à cause du score de la Tunisie, et que le Sénégal est assuré de la première place du groupe. Pourtant, à ce moment là, N'Diaye décide de montrer l'étendue de ses talents d'acteur. Sur un six mètres, il se fait un croche-pied, avant de s'écrouler. Il reste à terre, prétextant une blessure à la cheville, puis demande l'intervention du staff médical sénégalais.Tout ça pour gagner quelques secondes dans une fin de match sans importance. D'accord.