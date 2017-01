La grosse reprise de Nainggolan

AS Roma

Abonné auxCe jeudi soir, Radja Nainggolan a encore fait parler la poudre avec son pied droit. Face à la Sampdoria, en Coupe d'Italie, le milieu de terrain de l'AS Roma a tapé très fort dans la balle, histoire de casser la cage, une fois de plus. Au bout d'une belle action collective de la Louve, le ballon rebondit sur un défenseur adverse et se retrouve dans la position parfaite pour balancer une grande reprise de volée. Ce que va faire le Belge avec une décontraction incroyable.De quoi mettre son équipe sur de bons rails, car avec ce pion juste avant la pause, les hommes de Luciano Spalletti se sont mis dans de parfaites conditions pour remporter la victoire. La Roma mène maintenant 2-0 grâce à un but d'Edin Džeko.