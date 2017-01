La grogne des supporters gallois avant le prochain crunch

0

Qui l'eut cru ? Jadispar excellence du football européen, le Pays de Galles est devenu l'une des équipes qui compte parmi les favoris des qualifications pour la Coupe du monde 2018. Supporters à l'appui.Et pour les Gallois, l'attente jusqu'à la prochaine journée est insoutenable. Les Dragons affronteront en effet le voisin et rival irlandais à Dublin le 24 mars, avec l'objectif de talonner son insolente première place.Problème, le déplacement risque d'être compliqué pour les fans et ce pour deux raisons. La première, c'est que la fédération irlandaise n'a accordé que 3 300 billets aux visiteurs, ce qui représente 6,4% des 51 700 places que compte l'Aviva Stadium. On est bien en-dessous duqui alloue traditionnellement 10% des billets au parcage.La deuxième raison concerne le prix desdits billets : 44 livres, soient 50 euros environ. Le deuxième tarif le plus élevé, depuis la rencontre disputée à Wembley face à l' Angleterre en 2011 (45 livres). Une décision qualifiée d' «» par le président d'un club de supporters gallois, dont le nombre ne fait qu'augmenter depuis leurs bons résultats à l'Euro.De son côté, la fédération affirme avoir tout tenté pour augmenter la quantité offerte, tout en ne cachant pas sa déception. Lors du match retour, qui se jouera en octobre au City Stadium de Cardiff, les supporters irlandais bénéficieront eux de 3 500 précieux sésames. Sauf que le l'antre des Gallois compte un peu plus de 33 000 places. Dont acte.Et dire qu'il y a encore quelques années, les officiels du Pays de Galles auraient probablement fait le forcing pour se faire rembourser les invendus...