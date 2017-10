La grève continue pour les Danoises

20

LG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La Fédération danoise vous présente la flexisécurité de l’emploi. Portées par l’exemple des joueuses norvégiennes, qui ont obtenu l’égalité salariale il y a onze jours seulement , les joueuses danoises ont décidé de poursuivre leur grève, commencée en septembre, pour obtenir une hausse de salaire. La Fédération danoise a donc été contrainte d’annoncer l’annulation de son match prévu contre la Suède ce vendredi, comptant pour la qualification au Mondial 2019.Les joueuses ne gagnent ainsi que 1460 euros mensuels, bien loin de ce que peuvent espérer leurs homologues masculins de la sélection nationale. Elles espéraient la signature d’une convention collective et une hausse de salaire significative pour couvrir leur présence en sélection nationale. De son côté, la Fédération danoise (DBU) propose une augmentation de deux millions d’euros du budget alloué à la sélection nationale féminine, ce qui n’est pas jugé suffisant par les finalistes de l’Euro 2017., regrette Kim Hallberg, le président de la DBU.Triste et regrettable comme le fait de voir les douzièmes du classement FIFA jouer pour un peu plus qu’un SMIC français.