De mémoire de journaux espagnols, jamais le FC Barcelone n’a été aussi dépassé au cours de ce siècle. Une claque qui, à l’unanimité, a pour coupable Luis Enrique, plus décrié que jamais en Castille, mais également en Catalogne. Ou quand une correction annonce la fin d’une époque.

1

Un Barça « blessé à mort » , « sans fierté ni force »

Un nouveau 4-0, une nouvelle fin de cycle ?

Par Robin Delorme

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

À l’accoutumée, les accrochages entre membre de la délégationet la presse se limitent à quelques pics envers les médias. Leurs confrères catalans, eux, restent bien souvent de dociles moyens de communication, des outils parfaits pour atteindre les. Nonobstant, la performance de ce mardi ne renvoie pas le Barça vers ses habitudes, comme en attestent les tensions extrêmes entre Luis Enrique et un journaliste de TV3, la chaîne 100 % catalane. À une question dérangeante de son interlocuteur, Luis Enrique dégoupille et menace son vis-à-vis. En soi, rien de plus qu’un symbole du marasme dans lequel est plongé la nébuleuse, ses organes de presse y compris, depuis le cuisant revers encaissé au Parc des Princes. «» , entame, pied au plancher, le pourtant si mesuré, avant de conclure sur un cinglant : «» Et pan !Coupable idéal, Luis Enrique reçoit les foudres de l’ensemble des canards, sportifs ou non, pro-barcelonais ou pas, d’ Espagne . Quand le très Madrilène, tout en délicatesse, se fend d’une formule aussi juste qu’assassine – «» –, son vis-à-vis, évoque pour sa part «» : «» Lapidaire, le discours l’est tout autant chez le voisin de, encore plus véhément envers Luis Enrique , coupable tout trouvé, qui «» .Même chez le plus mesuré, quotidien généraliste catalan, les mots sont durs, mais cohérents, les analyses assassines, mais justes : «"cruyffismo","guardiolismo".» . «» , comme le titre, autre canard généraliste catalan, appelle donc une profonde remise en question de l’institution. Tout le contraire du PSG , donc, qui reçoit louanges et compliments en cascade de la part des médias d’outre-Pyrénées. Car à l’instar de la Une de– «» –,, son concurrent, rend grâce à l’ancien entraîneur: «» Même quand le Barça perd, l’ Espagne gagne.