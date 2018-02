La gourde de Mark Flekken vendue aux enchères

1

JD

La soif de se racheter.L'histoire aurait pu mal se terminer si les partenaires de Mark Flekken ne l'avaient finalement pas emporté le week-end dernier contre Ingolstadt (2-1). Et pour cause, le gardien néerlandais a encaissé un but gag en buvant à sa gourde en pleine action.Heureusement, le portier du MSV Duisburg a su retourner la situation à son avantage : sa gourde sera vendue aux enchères au bénéfice de l'association Zebrakids, qui œuvre dans des projets sociaux pour les enfants défavorisés de la région de Duisburg. «, se justifie-t-il sur le site du club.» Les enchères courent jusqu'au dimanche 4 mars.Une deuxième victoire au bout du compte.