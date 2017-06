La Garde Républicaine va chanter un tube d'Oasis avant France-Angleterre

Vidéo

d'Oasis ça a un peu plus de gueule qu'de Johnny.Suite aux attentats de novembre 2015 à Paris, la Fédération Anglaise avait rendu un hommage poignant aux victimes des attentats juste avant la rencontre amicale Angleterre France . Il y a quelques semaines ce sont Manchester et Londres qui ont été frappés et la Fédération Française va, à son tour, rendre hommage aux victimes demain soir au Stade de France (21h).Le tube d'Oasisest devenu une sorte d'hymne d'une Angleterre endeuillée ces derniers jours. Le titre sera repris avant le coup d'envoi par le chœur de la Garde Républicaine. Comme en 2015, l'ordre des hymnes nationaux sera également inversé et les paroles deseront projetées sur les écrans géants du Stade de France Le Stade de France qui pousse la chansonnette à l'unisson, du jamais vu depuis France - Ukraine en 2013