La Gantoise tabasse une équipe de D1 chinoise

Désormais, il faudra compter avec le championnat chinois. Du moins, le temps du mercato.Cet hiver, Oscar, Carlos Tévez et Axel Witsel ont succombé aux sirènes des clubs de l'Empire du Milieu. Mais une question demeure : que vaut vraiment la D1 chinoise ? À moins d'être un spectateur régulier de la Chinese Super League, difficile de se faire une idée.En tout cas, à l'issue de la rencontre amicale d'hier entre La Gantoise et le Yanbian Funde FC, l'entraîneur des Belges, Hein van Haezebrouck, avait un avis bien tranché : «Il faut dire que son équipe a infligé une véritable raclée (11-0) au neuvième du dernier championnat chinois. Un score fleuve qui a permis aux attaquants desde s'en donner à cœur joie : le Français Jérémy Perbet s'est offert un quadruplé, et le jeune Moses Simon un triplé.Reste à voir ce que ça aurait donné face à un des ogres locaux comme le Guangzhou Evergrande ou le Shanghai SIPG.