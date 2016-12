La Gantoise recrute le gardien Kalinić

0

Et un record pour la Gantoise.Le club belge vient de signer le transfert le plus cher de son histoire, en enregistrant l'arrivée du gardien croate Lovre Kalinić pour trois millions d'euros. Âgé de 26 ans, le portier gardait jusque là les cages du Hadjuk SPlit, sa ville natale et son club formateur.Kalinić a connu six sélections en équipe de Croatie , et viendra placer sa gigantesque carcasse (2m01) dans un club étranger pour la première fois de sa carrière.