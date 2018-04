La gagne, ADN de la Juventus

Beaucoup d’équipes menées jusqu'à la 87e minute auraient sombré à San Siro. Mais pas la Juventus Turin. Qui n’avait pas envie de faire partie de ce groupe-là. Tout sauf un hasard.

Le poids du passé... Mais pas que

Allegri en bon chef de file

On peut avancer, sans trop trembler, que la majorité des équipes signeraient pour un match nul 2-2 à San Siro. Surtout si elles sont menées à cinq minutes de la fin de la rencontre. Un résultat qui, à l'issue de cet Inter Milan Juventus Turin , n’aurait arrangé personne, certes, mais qui aurait pu être commenté étant comme « un bon point pris à l’extérieur » . Un élément de langage qui ne fait définitivement pas partie du vocabulaire du fidèle, l'éternel insatisfait. Ce soir, la Vieille Dame était d’ailleurs tout sauf rassasiée après l’égalisation. Certains la trouvent volontiers raffinée. Mais ses proches savent que lorsqu’il faut se mettre à table, elle privilégie toujours, ou presque, le buffet à volonté. Tout simplement car la Juventus en veut toujours plus. C’est peut-être ça, finalement, une véritable institution.En face, ce n’était pourtant pas n’importe quelle équipe. L’ Inter , avec pas moins de trente trophées sur le plan national et trois Ligue des Champions au compteur, boxe dans le même genre de catégorie que celle de son adversaire du soir. Cela rappelle que l’Histoire, avec un grand H, est un paramètre à prendre en compte, mais aussi que les performances du club et les joueurs qui la composent en sont un tout aussi important. Qui, à l’Inter, peut aujourd’hui se targuer d’avoir autant gagné sous sa tunique du moment qu’un Buffon, qu’un Barzagli, qu’un Marchisio – laissé sur le banc – et transmettre ainsi cette culture de la gagne ? Personne.Comparés parfois à des dinosaures, ces gourous sont essentiels pour préserver cette atmosphère qui fait se sublimer n’importe quel bon joueur – ou presque –. Récemment, Blaise Matuidi ne disait pas l’inverse pour: «» Plus que des dirigeants ou des joueurs en particulier, c’est tout un club qui avance dans le même sens.Mais pour tirer le meilleur de son groupe, il faut aussi une tête pensante qui n’hésite jamais à repousser les siens dans leurs derniers retranchements. Même mené 2-1, Allegri n’a jamais douté de la capacité des siens à revenir dans la partie, et les entrées de Dybala, Bernardeschi et Betancur ne trahissent pas cette pensée. S’il n’envisageait pas autre chose qu’une victoire, c’est aussi parce que l’ancien coach du Milan est habitée par cette soif de victoires et de titres. Matuidi, encore, dansdébut mars : «"C’est bien""Ça, ce n’était pas bien."Avant le match retour contre le Real, Allegri cherchait déjà comment trouver le stratagème miracle pour remonter un score quasi-éliminatoire (0-3) face à un autre mastodonte européen : «» Unfinalement manqué de peu. Qui montre pourtant parfaitement pourquoi la Juventus s’est imposée à San Siro et garde la mainmise sur la première place du classement. Il faut donc s'y faire, définitivement : la Juventus ne lâche décidément jamais. Et elle ne compte pas changer de sitôt.