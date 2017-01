La frappe de mule de Majid

0

WATCH: Ibrahim Majid scores with a stunning free kick against Al-Kharaitiyat!#alsadd #QSL1617 pic.twitter.com/T06fNoUQyD — Al-Sadd Sports Club (@AlsaddSC) 4 janvier 2017

Ibrahim Majid est un petit veinard. À l'entraînement, il a la chance de bénéficier des conseils de l'ancienne star du FC Barcelone Xavi, qui joue comme lui dans le club d'Al Sadd. Et visiblement, l'international qatari est un bon élève.Alors que son équipe n'était pas parvenue à trouver la faille dans la défense d'Al Kharitiyath, le défenseur central a profité d'un coup franc de plus de trente mètres pour inscrire l'unique but de la rencontre (0-1). Une frappe limpide qui est partie se loger dans la lucarne du gardien adverse.Grâce à ce but, les coéquipiers de Xavi restent dans la course au titre de champion du Qatar, puisqu'ils ne sont qu'à deux points de Lekhwiya SC, le leader.