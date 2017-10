La France s'impose sur le fil face au Monténégro

JD

Grand soir pour Grandsir. Face au Monténégro , c’est dans son jardin du Stade de l’Aube que l’attaquant troyen inaugure sa première cape chez les Espoirs. Les Bleuets, absents de l’Euro depuis 2006, ont commencé leur campagne qualificative sur les chapeaux de roue en s’imposant tranquillement 4-1 face au Kazakhstan au Mans. Et visiblement, l’air de la campagne leur fait du bien puisque les hommes de Sylvain Ripoll se montrent dominants d’entrée de jeu. Mais les tentatives de Tanguy Ndombele, Moussa Dembélé et Lucas Tousart se heurtent à chaque fois à un Matija Sarkic impérial.Et pourtant, ce sont les Monténégrins qui ouvrent le score contre le cours du jeu. Un véritable coup de bambou asséné juste avant la pause. Une relance de Sarkic déviée, puis mal maîtrisée par Mouctar Diakhaby et Meris Skenderovic n’a qu’à la mettre au fond (0-1, 45). En seconde période, la France trouve le réalisme qui lui manquait et le Strasbourgeois Martin Terrier égalise immédiatement après son entrée sur le terrain (1-1, 66). À partir de l’heure de jeu, les Bleuets bombardent et se payent même le luxe de se voir un but refusé. Mais c’est très sereinement que l'ancien Havrais Lys Mousset , qui peine à s'imposer à Bournemouth depuis la saison dernière, leur permet de prendre l’avantage.La France s’impose sur le plus petit des écarts mais a livré une jolie partition offensive. Surtout, elle s’installe provisoirement en tête de son groupe. Le début de la révolution des Bleuets ?