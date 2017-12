La France jouera à Kazan, Moscou et Ekaterinboug

AC

Les Bleus vont voir du pays en Russie Le tirage au sort, qui a fait tomber la France dans le groupe C pour la prochaine Coupe du monde en Russie , a par la même occasion donné les dates des rencontres pour les joueurs de Didier Deschamps . L’équipe de France commence son périple russe deux jours après le début de la compétition, soit le 16 juin, contre l' Australie à Kazan.Les coéquipiers d' Antoine Griezmann vont ensuite défier le Pérou le 21 juin à Ekaterinbourg, dans un stade qui comporte une tribune temporaire à moitié à l'extérieur du stade. Enfin, la France termine son parcours en phase de poules à Moscou le 26 juin pour y défier le Danemark , et saura donc à ce moment-là si l'aventure continue ou non.