La France flingue les Féroé

France U17 7-0 îles Féroé U17

Et hop 7-0 pour les Bleus avec un joli coup franc direct du Parisien Adli #U17EURO pic.twitter.com/QTuvsocsbK — Eurosport.fr (@Eurosport_FR) 6 mai 2017

JD

On ne dirait pas comme ça, mais ça peut faire très mal, un bouquet de Bleuets.Mal embarqués dans l'Euro U17 croate, les Français ont effacé avec la manière leur défaite inaugurale subie mercredi face à la Hongrie (2-3). Ce samedi, les petits Bleus ont marché sur l'eau, à supposer que l'eau s'appelle îles Féroé.Tout est allé très vite dans ce non-match, puisque les espoirs menaient 4-0 dès le premier quart d'heure. Les héros du jour s'appellent Amine Gouiri (Lyon), auteur d'un triplé, et son compère Maxence Caqueret (seulement un doublé pour lui), Mathis Picouleau (Rennes) et Yacine Adli (Paris), dont le coup franc direct impressionnera même les vétérans.À dix minutes du terme, la messe était dite et les Bleuets s'imposent finalement 7-0, inscrivant au passage leur nom au palmarès du plus gros score d'un Euro U17. Reste à confirmer face à l'Écosse mardi prochain pour viser les quarts de finale.Toujours se méfier de l'animal blessé.