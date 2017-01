La France est le pays le plus concerné par la CAN

0

Aujourd'hui aura lieu l'annonce des deux dernières listes pour la CAN 2017 : celle de l'Ouganda et du Ghana.Mais avant même de savoir si André Ayew s'ajoutera à la liste des joueurs de Premier League qui participeront à la compétition, un constat s'impose : avec soixante-neuf joueurs concernés, la France est le pays le plus représenté à la CAN.Les championnats français fournissent quasiment deux fois plus de joueurs aux sélections africaines que leurs homologues anglais (trente-neuf). Un duo de tête que l'on retrouve d'ailleurs quasiment à chaque CAN. Seule nouveauté cette année, le Portugal se classe troisième et verra ses divisions amputées de vingt-cinq joueurs. Une position qui s'explique par la participation de la Guinée-Bissau, une ancienne colonie portugaise, dont la plupart des joueurs évoluent au Portugal. Enfin, aux quatrième et cinquième places de ce classement des pays les plus touchés par la CAN, on retrouve la Turquie et l'Espagne, avec respectivement vingt et dix-neuf joueurs appelés en sélection.Reste à savoir si les absences de Nicolas Nkoulou et d'Henri Bedimo seront réellement préjudiciables à la défense de Lyon.