La France deuxième pour l'exportation de joueurs

New @CIES_Football Monthly Report: what are the most represented origins abroad in 137 leagues at worldwide level? https://t.co/pJKaRCARHd pic.twitter.com/1sTNhpdAqk — CIES Football Obs (@CIES_Football) 10 mai 2017

La french touch.Réputée pour sa formation, la France est actuellement le deuxième pays à exporter ses joueurs dans le Monde selon le CIES. Cette organisation à été fondée par la FIFA en 1995 et étudie la présence des footballeurs expatriés dans plus de 137 ligues et 93 associations.Et le dernier rapport mensuel montre que le pays exportant le plus grand nombre de joueurs est le Brésil avec 1202 joueurs, suivi de la France avec 781 joueurs exportés. Mais où vont ces Français ? Leurs principales destinations sont l' Angleterre (107 joueurs) et La Belgique (83 joueurs). Et hors d'Europe, la destination favorite des footballeurs de l'hexagone se nomme l'Algerie.Pour le reste, les autres migrations notables sont les Brésiliens au Portugal (221) et les Argentins au Chili (106 joueurs).La libre circulation, surtout au milieu de terrain.