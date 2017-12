La France dans le groupe de la mort (selon le classement FIFA)

SF

Que les supporters français qui fanfaronnent après ce tirage au sort remballent leurs théories sur la légendaire chance de Didier Deschamps . Non, la France a bien hérité du groupe de la mort. Pour en être certain, il suffit de se pencher sur le classement FIFA de ses adversaires et d'un constat fatal qui est en train de se diffuser sur les réseaux sociaux.L' Australie (39au classement FIFA), le Pérou (11) et le Danemark (12) affronteront l'équipe de France (9) l'été prochain dans le groupe C. La moyenne du classement FIFA de ces équipes s'élève à 17,75. C'est le total le plus faible des huit poules, le groupe E du Brésil (opposé à la Suisse , le Costa Rica et la Serbie ) se situant juste derrière avec une moyenne de 18,25. En toute queue de peloton, le fameux groupe russe, qui voit le pays hôte (65) se frotter à l'Arabie saoudite (63), l'Égypte (31) et l' Uruguay (21) atteint un total de 45 et confirmant son statut de poule en carton.Quand viendra l'heure d'analyser l'élimination des Bleus sur un but de ce diable de Jefferson Farfán Noël Le Graët aura un argument tout trouvé.