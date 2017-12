La France chope le Pérou, le Danemark et l'Australie

1

MR

Lede Dédé a encore frappé.Les Bleus ont hérité d'un groupe a priori abordable, puisque leurs adversaires seront le Pérou , la sélection supposément la plus faible du chapeau 2 et qui a dû passer par les barrages face à la Nouvelle-Zélande pour se qualifier, le Danemark , lui aussi barragiste en zone Europe, et enfin l' Australie . Qui est, on vous le donne en mille... elle aussi barragiste.Alors, heureux ?