Après avoir éliminé l'Allemagne et le Japon, respectivement en quarts et demi-finales, l'équipe de France féminine U20 disputait ce samedi matin la finale de Coupe du monde en Papouasie-Nouvelle-Guinée face à la Corée du Nord. Malheureusement pour les joueuses de Gilles Eyquem, les Nord-Coréennes étaient bien trop fortes et se sont imposées 3-1, dans un match où les gardiennes n'auront pas été mises en valeur.Les Bleuettes auront l'occasion de prendre leur revanche en 2018, à la maison, et ainsi espérer soulever la coupe, après avoir échoué à la troisième place en 2014, et la seconde, donc, en 2016. Même si dans deux ans, ces joueuses n'auront plus l'âge d'être là.