Non, on ne va pas diffuserpendant les séances de tirs au but.Mais l'English Football League, qui regroupe la Championship (D2), la League One (D3) et la League (D4) a bien annoncé, ce lundi, avoir accepté de jouer les cobayes pour l'expérimentation de la formule «» . Qu'est-ce que cet acronyme signifie ? Il s'agit en fait d'un inversement de l'ordre des tireurs lors des séances de penaltys. L'équipe A tire en premier, suivi d'une tentative de l'équipe B qui tire à son tour. Puis, c'est à l'équipe B de tirer à nouveau... et ainsi de suite.tir : Équipe Atir : Équipe Btir : Équipe Btir : Équipe Atir : Équipe Atir : Équipe Btir : Équipe Btir : Équipe Atir : Équipe A10tir : Équipe BL'objectif ? remettre en cause l'avantage réelle dont dispose l'équipe qui tire en premier. Cette formule sera donc expérimentée durant la League Cup et lesde ces championnats.Le tirage à la pièce a-t-il vraiment encore un avenir ?