REVEALED: Arsenal are No 1 in the Premier League for most academy graduates used https://t.co/nClXSGMUVz pic.twitter.com/gBRs2UAElY — MailOnline Sport (@MailSport) 9 décembre 2016

Un classement rapporté par lemontre qu'en Premier League, Arsenal est avec Tottenham et Southampton le club qui fait jouer le plus de joueurs ayant fait leur première apparition chez les pros avec leur club formateur. Chacun de ces trois clubs peut compter sur cinq joueurs issus du cru. La différence est que les joueurs d' Arsenal – Bellerín, Coquelin, Gibbs, Iwobi et Wilshere (avant qu'il ne soit prêté à Bournemouth ) – jouent bien plus que leurs homologues, avec en tout 39 apparitions cumulées contre 29 pour leset 22 chez lesde Claude Puel La confirmation qu' Arsène Wenger ne donne pas que de l'amour aux jeunes, mais aussi du temps de jeu.