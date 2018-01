La Fondation Lionel Messi pas très utile selon les Football Leaks

AC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le monde de Lionel Messi est loin d'être totalement rose.Le site d'investigation Mediapart, qui s'est basé sur des documents issus des Football Leaks, a épinglé le génial argentin dans ses dernières révélations, notamment au sujet de l'utilité réelle de sa fondation, censée aider des ONG et des oeuvres de charité.Les chiffres avancés par le site d'investigation, qui se base aussi sur le travail de la justice espagnole, ne plaident pas vraiment en faveur de l'entourage de Messi. Entre 2012 et 2013 par exemple, elle n'a presque rien touché des recettes de matchs alors qu'une partie de cet argent a directement été envoyé sur des comptes offshores. Le seul versement effectué cette année-là est à hauteur de 300 000 euros, mais rien n'indique que cet argent provient des recettes.Si de nombreux acteurs gravitent autour de ces zones d'ombres, les enquêteurs, qui auraient aimé pousser un peu plus loin encore les investigations, n'ont pas pu le faire. Selon certains témoins de la Guardia Civil, la Pulga «» .Intouchable.