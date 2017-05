La folle victoire d'Everton

0

Everton 4-2 Leicester

Quelle première mi-temps !Opposés à desen forme (cinq victoires consécutives), Everton a régalé son public en ce dimanche ensoleillé. Et tant pis pour les retardataires : dès la première minute, Davies donnait le ton d'une période qui allait être mémorable. Slimani a égalisé quelques secondes plus tard avant de voir son partenaire Albrighton donner l'avantage au champion d' Angleterre en titre. Touchés coulés, les? Que dalle : en bon patron offensif, Lukaku s'est chargé de remettre les deux équipes à égalité dans une partie devenue folle. L'attaquant s'offrira même un doublé dans un second acte bien plus doux. Entre-temps, Jagielka a inscrit un troisième pion fondamental pour les locaux.Ces derniers rejoignent ainsi Arsenal en sixième position (avec deux matchs en plus, quand même), tandis que Leicester reste onzième malgré ce coup d'arrêt.