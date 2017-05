La folle remontée de Binche, en Belgique

2

Braine-le-Comte, ce n'est pas le PSG ; le stade communal du Sans-Fond et son poteau de corner à trois mètres de la surface, ce n'est pas le Camp Nou. Mais l'exploit des joueurs belges de l'Entente binchoise est tout à fait authentique.De noir vêtus, les Binchois se devaient de gagner ce match face au Stade brainois s'ils voulaient remporter le titre en Provinciale 1, en espérant dans le même temps un faux pas du leader Soignies à Houdeng. Menés 4-0 à la mi-temps, ils semblaient tétanisés par l'enjeu et pouvaient dire adieu à leurs rêves de titre. Mais dès la reprise, les visiteurs jouent leur va-tout, histoire de ne pas avoir de regrets. L'efficacité retrouvée et une aide assez cordiale de l'arbitre leur permettront de revenir 6 buts à 5 et de décrocher un titre bien mérité.» , comme le prédit le commentateur.