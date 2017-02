La folle aventure de l’Atletico Tucuman

C’est une histoire que seule la Copa Libertadores peut offrir. Arrivé une heure et demie en retard et sans ses tenues au stade Atahualpa de Quito à cause d’un avion qui ne décollait pas, l’Atletico Tucuman a finalement pu disputer le match qui l’opposait au Nacional. Grâce à l’intervention de l’ambassadeur argentin. Et Tucuman s’est même qualifié. Retour sur une soirée épique.

1

Le général Tito Manjarrez inflexible

Sprint de 400 mètres et 150 km/h sur l'autoroute

Par Arthur Jeanne

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Pour sa première participation à la Copa Libertadores, le club argentin de l’Atletico Tucuman n’imaginait pas vivre pareille aventure. Certes le match nul 2-2 concédé à l’aller face aux Équatoriens du Nacional laissait présager un déplacement franchement coton à Quito et ses 2850 mètres d’altitude. Mais rien ne laissait augurer cette entrée sur la pelouse avec le maillot de la sélection argentine, une heure et trente minutes après le coup d’envoi officiel.Tout commence à l’aéroport de Guayaquil, la seconde ville équatorienne. Pour ne pas souffrir des effets de l’altitude, les Argentins ont décidé d’atterrir sur la côte Pacifique et d’y préparer le match. Ils doivent arriver à Quito trois heures avant la rencontre. Le mardi 7 février vers 14h30 , ils montent donc à bord du vol charter qui doit les conduire en 45 minutes dans la capitale et les soucis commencent. «» , rapporte l’entraineur Pablo Lavallen.En fait, la direction générale de l’aviation civile équatorienne annonce que l’avion n’est pas en phase avec les règles en vigueur. Paniqué, le président du club, Mario Leito, fait des pieds et des mains pour que ses joueurs puissent se rendre à Quito. Il parvient in extremis à réserver 30 places sur un vol commercial de la LATAM qui doit décoller à 18h30 de Guayaquil, soit 45 minutes avant le coup d’envoi. Un nouveau problème surgit. «» , rapporte Leito. Il contacte alors la sélection argentine des moins de 20 ans. Par chance, l’Albiceleste se trouve à Quito où elle dispute le championnat sud-américain. Le rendez-vous est donné au stade Atahualpa où les intendants de la sélection livreront maillots, shorts et crampons aux joueurs de Tucuman. Reste un souci essentiel à régler : faire accepter aux dirigeants du Nacional que le match débute en retard. Leito contacte le président du Nacional, le général Tito Manjarrez. Celui-ci se montre dans un premier temps inflexible : il attendra les 45 minutes autorisées par la Commebol pas une de plus, faute de quoi le match sera remporté administrativement par les Équatoriens. C’est alors que Mario Leito décide d’abattre sa dernière carte, contacter l’ambassadeur argentin Luis Juez pour que celui-ci joue un rôle de médiateur.Juez n’est pas le genre d’homme à se défiler. Que pourrait-il faire d’autre d’ailleurs ? : «» Alors que l’avion des joueurs atterrit à Quito, un quart d’heure après l’horaire officiel du coup d’envoi, Juez les attend sur le tarmac. «» , se marre t-il. S’engage alors une course contre le temps et les dirigeants du Nacional. Juez appelle le général Manjarrez et le supplie : «» Manjarrez finit par céder. Pendant ce temps-là, le bus file à 150 kilomètres à l'heure dans les rues de Quito ! Les joueurs sont inquiets : «s » , raconte le mileu Nery Leyes.Finalement, les joueurs arrivent à bon port une heure après le début du match. Ils foncent dans les vestiaires, récupèrent leurs équipements. Certains doivent mettre des chaussures trop petites, d’autres des maillots trop serrés. «» , s’esclaffe le truculent Juez. Nery Leyes, lui, rêve les yeux ouverts : «» .Le match commence une heure et trente minutes après le coup d’envoi prévu, et malgré l’altitude, Tucuman, sous perfusion d’adrénaline, étouffe le Nacional. L’attaquant Fernando Zampedri offre en seconde mi-temps la qualification historique à son équipe. Le tout malgré des crampons bien trop petits : «» . Et faire exploser les 2000 fans de Tucuman présents à Quito. En remerciement de son aide, l’ambassadeur argentin aimerait quant à lui que les joueurs de l’Atletico lui accordent une faveur : «