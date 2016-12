La folie des sandwichs au PSG

339

EM

Au PSG , on ne lésine pas sur la qualité des sandwichs.Le chef cuisinier du club l'a appris à ses dépens il y a quelques semaines, dans l'avion qui ramenait le PSG de son déplacement à Bâle, en Ligue des champions (1-2).De fait,révèle ce dimanche matin que, lors de ce vol retour, le responsable des intendants du club parisien a littéralement pété un câble après avoir découvert que son sandwich du soir était au fromage et non pas au thon, comme il l'avait demandé.Furax (il y a de quoi, hein), il s'est alors précipité sur le chef cuistot, qui était tranquillement installé aux côtés de Blaise Matuidi , et lui a balancé : «» Clairement la phrase de l'année.Il a fallu l'intervention du kiné pour que la situation ne dégénère pas en bagarre. Or, selon un employé du Camp des Loges, toujours cité par, la situation serait devenue «» au Camp des Loges depuis cet incident.Précision : non, ce n'est pas une info du Gorafi.