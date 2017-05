La Fiorentina surprend la Lazio

0

Fiorentina 3-2 Lazio

Mauvaise opération pour lesdans la course à l'Europe.Déjà assurée d'empocher l'un des tickets qualificatifs pour la prochaine Europa League, la Lazio n'est pas encore sûre de terminer quatrième, et donc de jouer la phase de poules de la C3 sans passer par les barrages.Si Keita Baldé, lancé en contre par Luis Alberto , a donné l'avantage aux Romains sur la pelouse de la Fiorentina Khouma Babacar , Nikola Kalinić et Cristiano Lombardi contre son camp ont permis à la Viola d'inverser la tendance. En fin de match, Alessandro Murgia aura redonner de l'espoir aux hommes de Simone Inzaghi , en vain. Victoire 3-2 de la Fiorentina Avec ce succès, les Florentins (7) reviennent à hauteur du Milan AC (6, qui se déplace à Bergame), et de la dernière place qualificative pour la prochaine campagne européenne.