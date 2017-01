La Fiorentina relance (peut-être) la Serie A

Grâce à des réalisations de Kalinic et Chiesa Jr et malgré la réduction du score rapide d'Higuain, les Toscans ont eu le scalp du leader du championnat italien. Une victoire 2-1 complètement méritée.

10

Fiorentina 2-1 Juventus

Retour manqué de la BBC

Bon sang ne saurait mentir

Le salaire de dix millions d'euros offert par Tianjin Quanjian en aurait déconcentré plus d’un, mais pas Kalinic. Bien servi par Bernardeschi, l’attaquant florentin trompe Buffon d’un joli tir croisé à la 37minute après avoir charbonné pour ses coéquipiers. Son neuvième but de la saison vient couronner une nette domination de son équipe, laquelle s'imposera finalement sur le score de 2-1. Avec ce succès, la Fiorentina reprend espoir en vue d'une qualif européenne et en redonne à tout non-supporterconcernant le dénouement de cette saison de Serie A.Elle a beau avoir un match en retard à disputer contre la lanterne rouge, la Vieille Dame a le feu aux fesses puisque tous ses poursuivants se sont imposés hier et cet après-midi. Déjà délicat par nature, ce déplacement à Florence devient particulièrement difficile à négocier. Du coup, Allegri mise sur le classique et la BBC, à sa centième représentation sous le maillot, la première depuis le 29 Octobre dernier. Pjanic est donc sacrifié et ce choix tactique ne s’avère pas payant, la Fiorentina passant toute la première mi-temps à rentrer dans le lard de son ennemi intime en pressant très haut, jusqu’au niveau de Buffon. À lui tout seul, Kalinic emploie les trois compères grâce à un jeu en remise et une protection de balle dignes des plus grands. Le Croate est à l’initiative des trois grosses actions violettes durant les dix premières minutes, une pénétration de Vecino parée par Buffon, un poteau du même milieu uruguayen et une tentative de Chiesa Jr. La tempête est passée mais la Fiorentina a le contrôle du jeu et d’un Higuain beaucoup trop esseulé devant. Tout l’inverse d’un Kalinic qui ouvre donc le score, avant la pause,aura bien une opportunité d’égaliser, mais Maxi Oliveira stoppe sa tentative de la cuisse. La Juve a pris le bouillon.Pas de changement à la pause, que ce soit concernant les formations ou la physionomie du match. Gigi est contraint à deux sorties à ras de terre sur Bernardeschi et l’ex-attaquant du Dnipro , mais il ne peut rien quant à la la légère déviation de Chiesa sur un service axial et tendu de Badelj. Papa Enrico peut être fier de son rejeton, ailier technique capable de labourer tout un côté. Ça fait 2-0. Le leader du championnat a 35 minutes pour réagir. Deux suffisent. Khedira centre pour Sturaro au duel avec Oliveira, le ballon rebondit sur le ventre de ce dernier au point de penalty, en renard, Higuain la met au fond. Dans la foulée, Allegri fait entrer Pjaca et passe en 4-2-3-1. La dernière demi-heure s’annonce ainsi palpitante, or, la Juve continue de balbutier son foot, si tant est qu'elle en ait un cette saison. Mandzukic débarque aussi sur le terrain pour le tout pour le tout. Rien à signaler hormis un arrêt immédiat de Tatarusanu sur une tête de Pipita qui a débouché sur un cafouillage. Dybala a bien la balle du 2-2 au bout de pied, mais sa frappe du gauche termine sur le parking de l'Artemio Franchi, tandis que celle du 3-1 est gâchée par le néo-entrant Ilicic durant les longues six minutes d'arrêts de jeu. Triple coup de sifflet. La Juve s'incline… et s'inquiète.